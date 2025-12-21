演歌歌手の藤あや子が19日に自身のアメブロを更新。クリスマス仕様の差し入れがあったことや、敬老会でのコンサートの様子をつづった。この日、藤は「可愛い〜差し入れで頂いたドーナツ まさに映え〜だね」とコメントし、クリスマス仕様のドーナツの写真を公開。「スタッフさんの分までたくさん頂きました」と明かした。続けて「昨日から新宿区の敬老会でコンサート」と報告し「元気な同世代、先輩の皆様と盛り上がっております」