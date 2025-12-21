新川志音が、また決めた。12月18日から開催されている『SBSカップ国際ユースサッカー』。U-18日本代表の新川は、静岡ユース戦（３−０）で２得点、U-18スペイン代表戦（２−４）で１得点。そして21日に行なわれたU-18オーストラリア代表戦（２−０）でもネットを揺らした。１−０で迎えた53分、左右に揺さぶる攻撃のなか、最後は徳田誉の丁寧な横パスを確実にフィニッシュした。 これで３戦４発。スカパーの公式SNSが