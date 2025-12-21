2025年12月21日、北海道北見市で、女性が男に雪山に押し倒され、無理やりキスをされる不同意わいせつ事件が発生しました。警察によりますと、12月21日午前4時半すぎ、20代後半の女性が北見市美芳町7丁目の歩道上を西方向に歩いていたところ、男が後ろから追いかけながら声をかけました。その後、男は突然女性の前に回り込み女性の両肩を押すと雪山に倒して無理やりキスをしたということです。男は東方向に逃走しました。女性にけが