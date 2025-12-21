高校ナンバーワンを決める全国高校駅伝女子が21日、京都で行われ、東大阪大敬愛（大阪）の久保凛（3年）は2区で出場、18位で襷を受け取ると9人抜きの好走。チームを9位まで引き上げた。レース後、久保は「感覚が…どう伝えたらいいかわからないんですけど、下り坂の分でもう少しスピードを出して、突っ込んだ走りが出来ていればなって自分の中で振り返って感じる部分です」と話した。「一番いい形で襷を繋ぎたい気持ちはあったんで