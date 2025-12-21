俳優の足立梨花（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。太ももをのぞかせたミニ丈コーデを披露した。【写真】「超美脚」太ももあらわな“クリスマスショット”を披露した足立梨花足立は「クリスマスが近づいてきましたね表参道通ったらアニヴェルセルにツリーがありました かわいい」とつづり、クリスマスツリーの前にたたずむソロショットを4枚アップ。ミニ丈のボトムスにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラ