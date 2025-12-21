◇女子第37回全国高校駅伝5区間21・0975キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）女子全国高校駅伝が21日に行われ、3年連続2位の仙台育英（宮城）は4位に止まり、入賞したが3位以内の表彰台を逃した。表彰台を逃すのは15位だった2016年大会以来。「どのチームだって表彰台から落ちてまた上る。また頑張りたい」と釜石慶太監督は前を向いた。優勝した長野東（長野）とは1分8秒遅れ、1時間7分38秒だった。長野東