写真集にカレンダーブック、写真展やファンクラブの始動など、2025年を駆け抜けた豊島心桜が12月22日（月）発売『週刊プレイボーイ1-2号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。そのフィナーレとなるマレーシアロケでの裏話をお届け！＊＊＊【ラーメンの誘惑と闘い......】――今回のマレーシアロケはどうだった？豊島プールも海も川もあってロケーションが最高で、ごはんもミーゴレンとかナシゴレン系で、バリにちょっと中華が混ざ