【モデルプレス＝2025/12/21】女優・モデルの本田紗来が21日、都内で開催された2026年カレンダー発売記念イベントに出席。2025年を振り返った。【写真】本田望結の妹、美脚際立つコーデ◆本田紗来、サンタコス挑戦の撮影振り返るスタジオで撮影したという本作について、本田は「今回は写真から自分でこれがいいって選ばせていただいたところも多かったので、私がしたいことをたくさん詰め合わせられたカレンダーだなと感じています