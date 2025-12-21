１２月２１日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のファンシーズ（牝２歳、美浦・尾形和幸厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が先団追走から脚を伸ばして初陣を飾った。勝ち時計は１分１２秒３（重）。まずまずのスタートから、二の脚をつけて先団へ。早めに抜け出したサノノキャニオンを坂を上り切った後につかまえると、１馬身１／４馬身差をつけてゴールした。丹内祐次騎手は「馬込みは大丈夫