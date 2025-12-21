来季からＪ２所属となる新潟は２１日、Ｕ―１８の田中達也監督が、２０２５シーズンをもって退任することを発表した。元日本代表ＦＷで４３歳の田中氏は新潟で選手キャリアを終え、トップチームのアシスタントコーチを２２〜２４年まで務めた後、２５年からＵ―１８の監督を務めていた。田中氏のコメント全文は以下の通り。「まず初めに、１年間熱い応援・サポートをしていただいた皆様、本当にありがとうございました。私事