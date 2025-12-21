女優の本田紗来が２１日、都内で２０２６年版カレンダー（トライエックス社刊）の発売イベントを行った。３年連続の発売で「写真からこれがいいと言って、自分のやりたいことが詰められた」という納得の一作。写真集のテーマは「みんなのために」。「女性も男性もみんが好きなコーデ、表情を選ばせてもらった。色々な方に手を取っていただけたら」と望んだ。家族からの反響を聞かれると「お家（うち）には、父が１枚１枚を額