Ｊ１横浜ＦＭは２１日、愛媛に期限付き移籍中のＦＷ村上悠緋との契約満了にともない、来季の契約を更新しないことを発表した。２５歳の村上は関東学院大から加入し、Ｊ１通算５試合０得点、Ｊ２通算３４試合４得点だった。村上のコメント全文は以下の通り。「期限付き移籍期間も含め、３年間本当にありがとうございました。マリノスではなかなか試合に絡むことができず、昨年夏から期限付き移籍という形で新たな挑戦をさせて