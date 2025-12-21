１２月２１日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、オークス馬ヌーヴォレコルトを母に持ち、単勝５番人気だったトリニティ（牝、栗東・安田翔伍厩舎、父サートゥルナーリア）がしぶとく逃げ粘り、初勝利を挙げた。なお、単勝１番人気で母に重賞３勝のショウリュウムーンを持つダノンテムズ（牡、栗東・寺島良厩舎、父ダノンキングリー）は３着だった。勝ち時計は１分４８秒６（重）。道中は最内枠から先