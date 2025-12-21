BAPE®︎が日本人アーティスト・Mr.とタッグを組んだ「Mr. x BAPE®︎ コレクション」が登場します。ストリートウェアの象徴的存在であるBAPE®︎と、アニメやオタクカルチャーを背景に持つMr.の大胆でカワイイ世界観が融合。マイアミ・アート・ウィークで初披露された本コレクションは、ファッションの枠を超えたアートピースとしても注目を集めていま