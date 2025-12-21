お笑い芸人・紺野ぶるま（39）が20日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。「女芸人No.1決定戦THEW」について語った。今回は、芸人に特化した“気付いちゃったこと”を発表する企画を実施。紺野は「THE Wは見る人も受ける人もみんな舐めている」と私見を口に。中目黒で行われた2回戦の楽屋には「アイドルの人がいっぱいいて。普段はアイドルをやってるけど“THE Wだったら頑張れる”みたい