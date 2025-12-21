21日の中山競馬場で行われた5R新馬戦（芝1600メートル）は、5番人気ロデオドライブ（牡2＝辻、父サートゥルナーリア）が勝利。大外16番枠からスッと好位を奪うと、最後までしぶとく伸び続けた。北村宏は「まだ若さはあるけど体を使って動ける時間があったし、スムーズに運ぶことができました。まだいろいろと覚えることはありそうですが、今日のところはよく頑張ってくれた」と評価した。