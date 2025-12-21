新型登場予告も「熟成モデル」が登場日産の小型商用バン／ミニバンとして安定した人気を誇っている「NV200バネット」が、2025年11月に一部仕様向上を実施しました。果たしてどのような変更がなされたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の「実用特化バン」です！ 画像で見る（99枚）NV200バネットは2009年5月に日本国内で販売が開始されました。1978年に初代が登場した商用バン バネットを祖とするモデルで、通