◆全国高校駅伝（21日、たけびしスタジアム京都発着）7区間、42・195キロで行われる男子がスタートした。都道府県代表47校と地区代表11校を合わせた58校が都大路へ飛び出した。◆白熱の優勝争いは…男子レース速報はこちら◆男子各校のオーダー表はこちら男子は3連覇を目指す佐久長聖（長野）や、仙台育英（宮城）、昨年準優勝だった大牟田（福岡）から選手が集団転校した鳥取城北などが優勝候補。九州勢では鳥栖工（佐賀）