『佐賀県』の大ヒットでも知られるお笑い芸人で歌手のはなわ（49）。最近では家族の日常を映すYouTube『はなわチャンネル』（登録者数50万人超）でも人気を集めている。そんな彼が、2025年11月22日に『柔道3兄弟と天然ママと僕～はなわの楽しい子育て～』（徳間書店）を上梓した。【画像】子どもたちを思い浮かべながら微笑む父の顔のはなわ11月11日には『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー202