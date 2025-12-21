京都・都大路で行われた全国高校駅伝。女子山形県代表の山形城北は29位でフィニッシュ。1区はスーパールーキーの井上佳奈が15位でタスキをつなぎます。その後順位は30番台まで下がります。36位でタスキを受け取ったアンカーの荒木結心が区間12位の走りで順位を９つ上げる健闘をみせ、山形城北は29位でフィニッシュ。2018年以来の20番台となりました。