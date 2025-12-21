12月20日夜、静岡県裾野市で、21歳の男性が知人の19歳の男に刃物で刺される事件がありました。 男は一時逃走しましたが、その後、緊急逮捕されました。 殺人未遂の疑いで緊急逮捕されたのは、ベトナム国籍で沼津市に住む19歳の男です。 警察によりますと、男は12月20日午後10時頃、裾野市水窪にあるアパートの一室で、沼津市に住む21歳のベトナム国籍の男性の肩甲部を刃物で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています