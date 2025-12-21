12月21日未明、静岡県藤枝市の県道で、道路を渡っていた61歳の男性が乗用車にはねられ、死亡する事故がありました。 【写真を見る】藤枝市の県道交差点で乗用車が歩行者はねる 61歳男性死亡 年末の交通安全県民運動実施中＝静岡県 事故があったのは、藤枝市青木の県道交差点です。 12月21日午前1時40分頃、藤枝市に住む51歳の男性が運転する乗用車が、道路を渡っていた男性をはねました。 はねられたのは、藤枝市平島に住む無