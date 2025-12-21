白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】レンジローバーもゲットだぜ！■資生堂・JAL レディス（7月3〜6日、神奈川県・戸塚カントリー倶楽部 西コース、優勝：永峰咲希）永峰咲希の5年ぶりの勝利は、決して派手なものではなかった。トータル9アンダーで並んだ木戸愛とのプレーオフを3ホール目で制し、2020年以来となるツアー通算3勝目。そこに至