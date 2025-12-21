21日、新潟県のJR信越線で架線が切れるトラブルがあり、在来線の一部区間で列車の運休が続いています。JR東日本新潟支社によりますと、21日未明、信越線の青海川駅と鯨波駅の間で走行していた貨物列車の乗員が架線が切れているのを見つけました。架線切断の原因は不明で、JRが復旧にあたっていますが、この影響で越後線や弥彦線など在来線の一部区間で列車の運休が発生しました。信越線では正午現在も運転を見合わせていて、再開は