「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）男子の部がスタートしたが、１区で史上３校目の３連覇を狙う佐久長聖、優勝候補の仙台育英が遅れる波乱があった。学法石川（福島）の増子陽太（３年）が圧巻の走りで２８分２０の驚異的な日本選手最高記録をマークした。５キロ付近で佐久長聖が遅れると、仙台育英も先頭集団から脱落。昇りがキツくなる５キロ〜６キロで学法石川の増子がペースを上げ、