上沼恵美子（70）が21日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。女優三田寛子が自身のインスタグラムを更新し、長男中村橋之助と婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未と正月のおせち料理の仕込み作業を行ったことを報告したことを取り上げた。能條が「花嫁修業」のために志願して、成駒屋のお正月には欠かせないおせち用のタンの調理を手伝いに行ったことに上沼は「ええヨメやね」とホメ、自