お笑いタレントのカンニング竹山（54）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。今年の炎上について話した。準レギュラー陣の今年最も記憶に残った出来事で、竹山は「相変わらず炎上」。「もう、本当にね、今年春夏秋冬1回ずつ炎上」。そして「いちばんしょうもない炎上が」と話し始めた。「僕、弁当を作るんだけど、これは何かというと、作ったものが家で食べられないから、時間が。ロケに行く時にこれ