最大震度５弱の地震で鉄道のダイヤが乱れ、タクシー待ちの行列ができた小田原駅＝２０２４年８月９日今後３０年以内の発生確率が７０％程度と極めて高く、切迫性が指摘されるマグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震は、どこで発生するか分かっていない。政府の作業部会は１９日に公表した新たな被害想定で、震源地や発生の仕組みが異なる１９タイプを検討。その中で首都機能への影響が大きい「都心南部直下地震」（Ｍ７・３）を