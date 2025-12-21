メ～テレ（名古屋テレビ） 交通事故で親を亡くした子供たちを励ます会が名古屋で開かれました。 東海交通遺児を励ます会は、東海3県の交通遺児を支援し、また交通安全などを訴えています。 メ～テレは、スーパーマーケットの「ヤマナカ」、ステンレス専門商社の「リンタツ」、「名古屋北ロータリークラブ」から預った義援金、約720万円を会に寄贈しました。 2025年は、収益金