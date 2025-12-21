20日、津山市の養鶏場で、岡山県で３年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。 県は20日から養鶏場で飼育しているニワトリ、約42万羽の殺処分と焼却の準備を進めています。 21日からは、民間事業者の協力も得て、のべ350人が作業にあたっていて、午前９時現在の進捗率は6．51パーセントです。 防疫措置が完了するまでには18日ほどかかる見通しです。県は養鶏場の半径3キロから10キロ以内の「