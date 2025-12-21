１２月２１日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、５番人気のロデオドライブ（牡、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が、デビュー戦を白星で飾った。０９年の天皇賞・秋やマイルＣＳなどを制したＧ１馬カンパニーを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分３５秒１（重）。大外の１６番枠から五分のスタートを決めて、そのまま行き脚がついて好位へ。３、４コーナーでは促しながら位置を押し上げて、直