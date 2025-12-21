◇全国高校駅伝・男子第７６回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、７区間４２・１９５キロ）定刻の午後零時３０分にスタート。最長のエース区間「花の１区」（１０キロ）は、福島・学法石川の増子陽太（３年）が２８分２０秒（記録は速報値）で区間賞を獲得した。昨年、千葉・八千代松陰の鈴木琉胤（るい、現早大１年）がマークした日本人最高記録（２８分４３秒）を大幅に更新した。先頭集団は最初の１キロを２分４８秒とハ