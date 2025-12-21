朝日杯フューチュリティＳが行われる１２月２１日の阪神競馬場は、朝からの断続的な雨で芝コースは稍重でスタート。レース開始前は４コーナー付近がやや荒れている程度で、直線は前日までと同様に絶好のコンディションを保っていたが、５Ｒから重馬場に。今後も雨は降り続く予報で、馬場の変化には注意が必要だ。午前中の唯一の芝レースだった３Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル）はエイズルブルームが、４角１１番手から馬