乃木坂46の川崎桜（22）が21日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしい2ショットを公開した。自身のインスタグラムで「懐かしい写真見つけた」と投稿し、池田瑛紗との2ショットを投稿した。ハッシュタグでは「#さくさくぱんだ」と記した。ストーリーズでも「宝物の写真がでてきたよ」とつづった。ファンからは「幼くて可愛い」「初々しい」「さくさくぱんだしか勝たん！」「尊い」「すっかり大人になったね」「この関