まさかのマザコンだった…？呼ばれてほいほい作りに来ちゃうお義母さんも、問題大アリな感じがしますが…。それにしても夫よ、「総菜ばっかで〜」って文句で言うなら自分で作りなさいな！【まんが】夫の家族に嫌われた理由(ウーマンエキサイト編集部)