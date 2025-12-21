鳥取県大山町のスキー場「だいせんホワイトリゾート」で２０日、スキー場開きが行われた。気温が高くゲレンデの雪がほとんど解けているため営業開始はできず、神事と太鼓演奏だけの寂しいシーズン入りとなった。雪がない状態でスキー場開きを迎えるのは２０１９年以来６年ぶり。恵みの雪や安全を願う神事には町やスキー団体の関係者ら約２００人が参加。大山山麓の大神山神社の相見拓紀権禰宜（ねぎ）が祝詞を読み上げた。昨