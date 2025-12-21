誕生日や記念日にプレゼントをくれる旦那さんって素敵ですよね。大切にされていることが実感でき、夫婦仲も円満でいられる……と思った矢先、とんでもない事実を知ってしまうことがあるようで？今回は、誕生日に天国から地獄へ突き落とされた話をご紹介いたします。不倫相手へのプレゼント「自分の誕生日を2週間後に控えたある日、車の掃除をしていたら、ハイブランドのショッパーを見つけました。これはもしかしたら夫から私へ