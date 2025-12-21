お笑い芸人の永野が、50代を迎えた現在の心境と、自身の芸能生活の「引き際」について赤裸々に語った。12月17日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。映画『狂い咲きサンダーロード』をテーマにトークを展開するなかで、永野は「結末っていうのをずっと考えてるんですよ、50歳過ぎると」と切り出し、自身の引き際について考えていると明かした。永野は、映画『狂い咲きサンダーロード』の主人