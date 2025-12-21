胆石は単独で存在するだけでなく、糖尿病や脂質異常症などの代謝性疾患と密接に関連しています。また、胆のう炎や胆管炎、膵炎といった合併症を引き起こすこともあるため、総合的な健康管理が求められます。関連する疾患を理解することで、早期発見や適切な治療選択につながるでしょう。 監修医師：齋藤 宏章（医師）相馬中央病院内科、内視鏡センター医師 福島県立医科大学放射線健康管理学講座博士研究員 【専門・資