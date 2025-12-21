メンフィス・グリズリーズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年12月21日（日）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 122 - 130 ワシントン・ウィザーズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対ワシントン・ウィザーズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリズリ&#12540