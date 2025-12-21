Mrs. GREEN APPLEが12月20日、東京ドームにて、5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025「BABEL no TOH」』のファイナル公演を開催した。 【画像＆動画】大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架のステージショット／赤衣装でギターを構える大森元貴／ライブ映像・セットリスト 公演後、Mrs. GREEN APPLEの公式Xおよび大森元貴のXにて、ステージショットが公開され、注目を集めている。 ■