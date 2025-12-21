札幌・南警察署は21日、公然わいせつの疑いで札幌市南区に住む自称・建設業の男（45）を現行犯逮捕しました。男は20日午後11時半過ぎ、札幌市南区澄川3条1丁目の路上で、下半身を露出して公然とわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によると目撃者から「ズボンとパンツを下ろした男がいる」と110番通報があったことで事件を認知し、その後、警察官が駆け付けたところ、男が下半身を露出した状態だったため逮捕に至った