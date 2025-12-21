放送日時12月21日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生錦鯉先生 放送内容今回は、「奇跡を起こせ！チャレンジクリスマス」もうすぐクリスマス！しかも年内最後の放送！クリスマスに特化したチャレンジやゲームが盛りだくさんの1時間！