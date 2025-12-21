ロックバンド・LUNA SEAは20日、公式サイトなどを通じてメンバーのSUGIZOさん（56）が運転する車とバイクとの接触事故が発生したことを報告。事態を重く受け止め、23日に予定していた東京・有明アリーナでの公演を延期することを発表しました。公式サイトを通じ、SUGIZOさんは「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お