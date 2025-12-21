全日本選手権長州力以来52年ぶり――。レスリングの全日本選手権第3日が20日、東京・駒沢体育館で行われ、成国大志（28＝筒井メディカルグループ）が男子フリースタイル70キロ級で4年ぶり2度目の優勝。初優勝した前日のグレコローマン72キロ級と合わせ「両スタイル制覇」を達成した。同一大会の「2冠」はプロレス転向後に長州力として活躍した100キロ級の吉田光雄（専大）が1973年に達成して以来52年ぶりの快挙となった。成国