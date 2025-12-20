株式会社テインは、2026年1月に幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」に出展することを発表した。 同社は、ビーピー・カストロール株式会社と共同で“TEIN & CASTROL”ブースを展開し、デモカー「JIMNY NOMADE」や全日本ラリー選手権で活躍した「SKODA FABIA R5」を展示。さらに、旧車対応の新製品やダンパーの内部構造が分かるデモ展示、車高調が当たる福引、SNS投稿