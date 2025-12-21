伝統×サステナブルで癒す年末年始 体も心も整える人気アイテムまとめ おうちで過ごすお正月や年末年始のイベント疲れを癒すために…今まさにGETしておきたい暮らしに寄り添うアイテムを編集部が厳選！ 健やかな一年のスタートに、体と心を整えてくれる国産原料の屠蘇散に毎日の食卓を美しく、そして丁寧にしてくれる漆と木の道具たち。 サステナブルに、使うほど愛着も湧く日本の素材と技を感じるラインナップです。