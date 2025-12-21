ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOさんが運転する車とバイクの接触事故が2025年12月18日深夜に発生したことを受け、12月23日に予定されていた「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」の有明アリーナ公演が延期されることが発表されました。SUGIZOさん自身も負傷しており、現在は医師の指導のもと療養中とのことです。 【写真を見る】【 LUNA SEA 】SUGIZOの交通事故によりメンバーも年内ソロ公演を中止