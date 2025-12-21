静岡県伊東市の前市長が学歴を偽ったと指摘され、議会の不信任決議を受けて失職したことを受け、京都府大山崎町は１９日、今後の町長選で当選者に対し、就任時に学歴を証明する公的文書の提出を求める内規（要領）を制定したと発表した。来年１月１日から施行する。内規では、町長は就任から２１日以内に、卒業証明書や修了証明書といった最終学歴を示す公的文書を企画財政課に提出するとした。「卒業証書」は公的文書に該当