レアル・ソシエダでプレイする日本代表MF久保建英に久しぶりのゴールが生まれた。ラ・リーガ第17節でレバンテと対戦したソシエダ。久保はこの試合、右サイドでスタメンを飾ると、スコアレスで迎えた前半AT左サイドを駆け上がったゴンサロ・ゲデスのクロスにヘディングで合わせゴール。開幕戦以来、今季2点目を挙げた久保は得点後、サポーターに向かって両手を両手を合わせるポーズを披露し、その後喜びを爆発させた。地元紙『Notic